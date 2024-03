Kommentti: SM-liigassa uskomaton tilanne päällä – yksi poliittinen peikko kummittelee kevään yllä

Viime kevät? ”Noooo, kuka ny sitä Tapparaa neljästi voittaisi.”

Toissa kevät? ”On se Tappara vahva, Ilves yrittää, mutta niinköhän riittää.”

2021? ”Eihän sille Peksi Virran seksikiekolle mahda kukaan yhtään mitään.”

2020? Oliko silloin edes kevättä?

Jääkiekon SM-liigassa ollaan nyt uskomattoman hienon ja herkullisen tilanteen äärellä. Puhutaan hetkestä tai niin kuin jääkiekkopiireissä sanotaan, momentumista, jollaista ei ole hetkeen koettu.

Onnea vain sille, joka yrittää veikata kevään mestaria. Pari korttia nousee hieman pakasta esille, mutta monen kohdalla pitää mainita juuri esiin tullut sana: mutta.

Tampereen Tappara voittaa hyvin todennäköisesti runkosarjan. Sillä on Anton Levtchiä, Christian Heljankoa, Otto Leskistä, Valtteri Kemiläistä ja kumppaneita. Silti. Kirvesrintojen yllä on enemmän kuin isoja kysymysmerkkejä. Tappara ei ole nyt sellainen höyryjuna, mitä se oli vielä viime ja osittain myös toissa keväänä. Tapparan ylivoima ei ole kaksista ja sitä pystyy horjuttamaan myös viidellä viittä vastaan -pelissä.

Tampereen Ilves on jopa paikallisvastustajaansa nähden suurempi mestarisuosikki. Se on pienellä erolla kevään ykköshevonen. Paljon tulivoimaa, vaarallinen ylivoima ja laatua eri sektoreilla. Ilveksen heikko kotipelaaminen herättää hämmennystä – edelleen. Pystyykö Ilves käsittelemään paineita? Se on kevään iso kysymys.

Helsingin IFK on Ilveksen jälkeen kevään toinen iso suosikki. HIFK on ollut vakuuttava Jori Lehterän Hook-tarjoilujen jälkeen, jos ei laske mukaan lauantain Oulun ohipeliä. HIFK:lla on kevään näytöksiin sopivia pelaajia ja se on kevään joukkue. HIFK puolustaa ykkössektoria jämäkästi, sen alivoima on rautaa ja Roope Taponen loistaa tolppien välissä. Enää ei tarvita kuin se, että Kristian Vesalainen heräisi untenmailta ja alkaisi pelaamaan jääkiekkoa taitojensa mukaan.

Ilves, HIFK ja osittain myös Tappara erottuvat hieman muista. Entäpä sitten?

Tähän perään täytyy nostaa ehkä hieman yllättävä kortti esiin.

Joulukuussa valmentajaa vaihtanutta ja tuolloin syvissä vesissä rämpinyttä Oulun Kärppiä ei kannata jättää millään tavalla pois laskuista. Kärppien alkuvuoden ylivoimaprosentti on ollut lähes 40 (39,13) ja sen pelistä on näkynyt lupaavia merkkejä. Kärpät on rohkea, raikas ja sitkeä. Teemu Turunen on Liigan paras yksilö ja Ville Koivunen antaa näyttöjä siitä, että hän saattaa pelata jo ensi kaudella NHL:ssä.

Lahden Pelicans on pieni arvoitus. Tovin ajan näytti siltä, että Pelicans ilmoittautuu kevään mestaruustaisteluun mukaan. Nyt? No… niin.

Juhamatti Aaltonen on ollut sivukujalla, Ben Blood on ollut lähinnä miinusmerkkinen pelaaja ja Pelicansin maalivahtitilanteen yllä on kysymysmerkkejä. Ihan jo siltä kannalta, että onko kukaan kolmikosta Jasper Patrikainen, Niklas Kokko ja Johan Gustafsson keväällä sellaisessa iskussa, jossa Patrik Bartosak oli vuosi sitten. Tuota kun vaaditaan, jos Pelicans meinaa menestyä.

Mikkelin Jukurit kyykkäsi oikein huolella pitkän, todella vahvan jakson jälkeen. Jukureiden ongelma on se, että se jäi liian ohkaiseksi. Päällikkö-Jokisen pitäisi luoda hurmos, jotta Jukureita voisi povata keväällä pitkälle. Ei tuo toki mahdotonta ole.

Tomi Lämsän Lukko häikäisi CHL:ssä, minkä myötä kanaalipoikia ei voi jättää pois laskuista. Mutta ihan yhtä hyvin Lukon kausi voi päättyä jo ensimmäisellä kierroksella.

Summa summarum = monta korttia, mutta ei yhtään värisuoraa.

Katsojien kannalta SM-liigan kevät tarjoaa herkkua oikein isolla kauhalla kipattuna.

Kevään yllä muhii kuitenkin farssin ainekset.

Useilla paikkakunnilla on pelattu jo pudotuspelien alla loistavia ”kevään otteluita”, joissa on mitelty ja haettu asetelmia. Pinnan alla on kuplinut.

Liigan tuomaritoimintaan kohdistuu nyt valtavasti painetta. Tuomariyhdistys ehti jo julkaista kirjeen, jossa se puhui vaikuttamisyrityksistä ja toivoi kunnioitusta. Tilanne on osaltaan kaksipiippuinen, koska samaan aikaan Liigan nykyinen tuomarilinja sallii sen, että kaukalossa voi roikkua, estää ja huitoa ihan miten lystää.

Samaan aikaan esimerkiksi Tappara käy kulissien takana poliittista valtapeliä, eli yrittää muun muassa vaikuttaa tuomareihin. Eikä ilmiö mitenkään uusi ole, niin kuin yksi liigapäättäjä sanoi.

– Politiikkaa nyt on aina, se on ihan selvää, hän muotoili.

Uhkakuva on se, että liigakevään suurin puheenaihe liittyy johonkin negatiiviseen ilmiöön. Kun kiukku ja epäoikeudenmukaisuuden luoma tunne purkaantuvat yli, alkaa kolista.