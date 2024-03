Kommentti: Nyt on sanottava tylyt sanat Ville Peltosen HIFK:sta ja Liigan typerästä viidakosta

Samaa on nähty nyt Pelicansin ja HIFK:n puolivälieräsarjassa.

HIFK on saanut meneillään olevan puolivälieräsarjan aikana muutamia pidempiä hyökkäysalueen pyörityksiä Pelicansin päädyssä. Niissä toistuva teema on ollut kuitenkin se, että HIFK on pyörinyt ulkokaistalla.