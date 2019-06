Kommentti: Samana päivänä Pride, Tuska, Suviseurat ja perussuomalaisten puoluekokous – sattumaako?

Tänään lauantaina 29. kesäkuuta suurten tapahtumien kirjo on erityisen laaja. Tässä muutamia esimerkkejä:

Muhoksella on paikalla lähes yhtä paljon väkeä kuin Helsinki Pridessa, mutta siihen noiden kahden tapahtuman yhtäläisyydet jäävätkin: Suviseuroissa ei mitä luultavammin juuri sateenkaaren värejä näy.

Asetelma olisi voinut olla vieläkin täydellisempi

Yksi kesälauantai ja esillä on kirjo tapahtumia, joihin ihmiset osallistuvat yhdestä olennaisesta syystä: koska he todella haluavat olla läsnä.

Sattumaahan se, tietenkin. Vaikka tapahtumien järjestäjiä ei välttämättä haittaakaan huomion pois vieminen toisilta tapahtumilta, Suomen kesä on lyhyt ja viikonloppuja rajallinen määrä.

Joka tapauksessa, ilahduttavaa on se, että pääministeri Antti Rinne (sd.) teki historiaa ja osallistui ensimmäisenä Suomen pääministerinä Pride-kulkueeseen.

Mutta vielä ilahduttavampaa on huomata, että meitä on moneksi ja kaikille on tilaa – oli tapahtumista ja aatteita edustavista ihmisistä mitä mieltä tahansa.