Oulun piispa: "Kirkko julkisyhteisönä ei ole Helsinki Priden yhteistyökumppani, vaikka tällainen mielikuva on nyt epäselvällä toiminnalla ja tiedottamisella syntynyt"

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen katsoo, että Priden edustama ihmis- ja avioliittokäsitys on vieras kirkon opetukselle.

Kirkkohallituksen johtoryhmä päätti alkukesästä, että kirkko lähtee Helsinki Priden tukijaksi. Pääkaupunkiseudun seurakuntia ja niiden työntekijöitä on osallistunut sateenkaaritapahtumaan jo useana vuonna.

Helsinki Pride on Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tukeva kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma.

"Ei toimivaltaa päättää yhtään mitään"

Piispa Jukka Keskitalo, joka on entinen Kirkkohallituksen kansliapäällikkö, on ottanut Facebook-sivuillaan kantaa hallinnollis-juridisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa Kirkkohallituksen johtoryhmä on keskusteluelin, jolla "ei ole toimivaltaa päättää yhtään mitään yhtään mistään kysymyksestä".