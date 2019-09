Kommentti: Saksassa öykkääminen muiden elätettävinä lojuvista pakolaisista ei enää vastaa totuutta, mutta tuo ääniä

Neljässä vuodessä Saksaan on tullut 1,5 miljoonaa turvapaikanhakijaa.

Luku on suuri. Sama kuin joka neljäs suomalainen pakkaisi laukkunsa ja päättäisi asettua Rein- ja Oder-jokien välimaastoon.

Kotouttaminen oli alussa epätoivoista rämpimistä

Pakolaisaallon mukana tulleiden nuorten miesten osuus Saksan rikostilastoissa on suhteellisen suuri. Erityisesti nuorten muslimimiesten tekemiä väkivaltarikoksia ja raiskauksia on liikaa.

Myös suurkaupunkien tiettyjen osien ghettoutuminen, jota pakolaiskriisi vauhditti, on iso ongelma monesta syystä. Yksi on koulutuksen tason lasku. Luokat täyttyvät alueellisesti pakolaisten kielitaidottomista lapsista. Opettajien on pakko keskittyä kaitsemaan heitä.