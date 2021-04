Kommentti: Saksan exit-strategia ontuu – näin yhden A4:n mittaisen suunnitelman toteutus tökkii politiikan paineessa

Tärkeintä tuossa paperissa olivat Saksan koronapolitiikkaa yhä määräävät ilmaantuvuusluvut, joiden perusteella osavaltioiden pitäisi omia toimiaan toteuttaa. Nuo luvut ovat 35, 50 ja 100. Tärkein näistä luvuista on 100.

Kun hallintoalueen ilmaantuvuus nousee yli 100 uuden päivittäisen tartunnan per 100 000 asukasta ja per viikko, on alueen vedettävä hätäjarrua. Silloin palataan tiukkaan koronasulkuun, vain kaupat, apteekit ja posti pysyvät auki, koululaiset palaavat etäopetukseen ja tavata saa kodin ulkopuolelta vain yhtä henkilöä kerrallaan.