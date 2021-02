Riitaisa maratonkokous päättyi tiukan linjan jatkumiseen Saksassa: Maa on käytännössä suljettu koko helmikuun – kirjeenvaihtaja kertoo, mitä tämä merkitsee

Suurimpia erimielisyyksiä liittyi koulujen ja päiväkotien avaamiseen. Ne saatetaan avata osavaltiokohtaisesti maaliskuun alusta, jos koronatilanne on riittävän hyvä. Siihen on mittarina tartuntojen määrä 100 000 asukasta kohden viikossa. Luku halutaan 35:een, kun se nyt koko Saksassa on saatu painettua keskimäärin alle 70:ään. Baijerissa luku on kuitenkin yli sata. Suomessa lukema on kahta viikkoa kohden noin 95 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.