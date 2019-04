Kommentti: Rinteen tunnusteluissa vielä tyyntä myrskyn edellä, kokoomuksella ja keskustalla kipeä kynnyskysymys – millä syillä perussuomalaiset pelataan ulos?

Arkadianmäen kevätteatteri etenee käsikirjoituksen mukaan. Tänään plarissa luki, että hallitustunnustelija Antti Rinne pitää tiedotustilaisuuden, jossa hän ei kerro vielä mitään. Makuasia, kumpi on jännittävämpää: hallitustunnustelijan infot vai sotevaliokunnan oven katseleminen.

Viimeinen hätävara ja kynnyskysymykset

Keskusta toisti puolueen suunnan olevan oppositioon surkean vaalituloksen jälkeen. Hallitusneuvotteluissa keskustan rooli on olla viimeisenä hätävarana, joka lähtee mukaan vain, jos mikään muu hallituspohja ei onnistu.

Keskusta odottaa siis reservissä hattuhyllyllä kädessään kymmenen kynnyskysymystä. Myös kokoomuksella on pitkähkö lista ehtoja, joita se kutsuu kynnyskysymyksiksi, vaikka kynnystä ei näe pelkällä silmällä kuin muutamassa kohdassa.

Kokoomuksen ja keskustan vaikein ehto SDP:lle on se, että yritysverotusta ei saa kiristää. SDP on haukkunut jo pitkään yrittäjävähennystä apteekkarivähennykseksi ja puolue rahoittaisi kalliita vaalilupauksiaan esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkoverotusta kiristämällä. Nämä eivät siis käy kokoomukselle ja keskustalle, joista toisen SDP tarvitsee enemmistöhallitukseensa.

Myös tuloverojen alentamisesta tulee kiistaa kokoomuksen ja SDP:n välille. Kynnyskysymyksessä numero 5 kokoomus vaatii veronkevennyksiä kaikkiin tuloluokkiin, myös hyvätuloisille. SDP:llä painotus on luonnollisesti pienituloisissa.

Li Andersson toivoo punavihreää hallitusta

Melkoisia konkeloita on myös muiden puolueiden välillä hallitustunnustelijan takana. Kokoomusta ja Vasemmistoliittoa on vaikea nähdä samassa hallituksessa yhteisellä talouspolitiikan linjalla.

Miten perussuomalaiset pullautetaan ulos?

Perussuomalaisilla on näkemyseroja vähän joka suuntaan, vaikka niitä ei vielä sanotakaan ääneen. Jussi Halla-aho pitää kuitenkin taitavasti puolueensa mukana, samoin Rinne pitää taitavasti perussuomalaiset mukana tunnusteluvaiheessa.

Perussuomalaiset linjasivat, että haittamaahanmuuttoa on vähennettävä. Puolueen kynnyskysymyksissä tämä kirjoitettiin näin: "Hallituksen on tunnistettava ja tunnustettava etenkin humanitaarisen maahanmuuton kielteiset vaikutukset Suomen julkiselle taloudelle ja suomalaisten turvallisuudelle".

On mielenkiintoista nähdä, millä sanoilla ja syillä perussuomalaiset pullautetaan ulos hallitusneuvotteluista ensi viikon alussa. Tapahtuupa tämä tökerösti tai siististi, perussuomalaiset joka tapauksessa uhriutuvat ja ottavat siitä kaiken hyödyn irti toukokuun EU-vaaleissa.

Omituinen Kemi-keskustelu

Sytykettä perussuomalaiset saavat myös omituisesta keskustelusta, voiko Metsä Group tehdä jätti-investointinsa Kemiin. Puolueen työmies Matti Putkonen arvatenkin sommittelee jo tulikiven katkuisia tiedotteitaan. Paljon on muuttunut siitä, kun suomalaiset iloitsivat muutama vuosi sitten laajalla rintamalla Äänekosken biotuotetehtaan miljardihankkeesta.

Hallitusta kokoavalla Antti Rinteellä on hyvät suhteet ay-liikkeeseen ja Paperiliiton puheenjohtajaan Petri Vanhalaan. On siis itsestäänselvää, että Rinteen hallitus raivaisi tietä Kemin biotuotetehtaalle. Vihreät ymmärtävät tämän ja metsähakkuista löytyy hallitusohjelmaan kirjaus, joka on ympäripyöreä kuin tukki.