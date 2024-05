Kommentti: Kansankirkko on ajautunut tosiuskovaisten klikin panttivangiksi – pieni joukko tyrmää muutokset

Voisiko evankelis-luterilainen kirkkomme viimein hyväksyä homoseksuaaliset parit tasavertaisina myös kirkon alttarille vihittäviksi? Kirkolle avioliitto on yhä vain miehen ja naisen välinen.

Tätä erimielisyyttä on puitu tänään päättyvässä kirkolliskokouksessa Turussa. Piispat ovat esittäneet sovintoa, kahden avioliittokäsityksen mallia.

Hämmentäviä puheenvuoroja

Porvoon hiippakunnan pappi vakuutteli, että jos kirkko hyväksyy samaa sukupuolta olevien vihkimiset, muslimit eivät enää käänny kristityiksi. Muslimimaissa on kuulemma kova herätys päällä.

Todellisuudessa islaminuskoisen on kovin vaikeaa, ellei mahdotonta kääntyä kristinuskoon, etenkin omassa kulttuurissaan.

Kuopion hiippakunnan kirkolliskokousedustaja, ammatiltaan toimittaja, yritti huumoria. Hän päätti touhukkaan puheensa loppukevennykseen: Mikä on perinteisen ja piispojen esittämän käsityksen lisäksi kolmas avioliittokäsitys. Käsi ylös, kuka tietää? Ette tiedä? No sehän on väärinkäsitys.