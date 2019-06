Kommentti: Piinatunnit meneillään ja ministeriruletti käynnissä – Paatero, Harakka, Savola, Kosonen, Kalmari vai Lohi?

Lindtman kieltäytyi

Lindtman perusteli ratkaisuaan sillä, että suurimman eduskuntapuolueen ryhmäjohtajan tehtävä on vaikuttajan paikka.

Sirpa Paaterolle räätälöity salkku

Sirpa Paaterolla on kokemusta sekä kunta-asioista että omistajaohjauksesta ja hänelle on siis kuin räätälöity kunta- ja omistajaohjausministerin salkku. EU-asioista kiinnostunut Tytti Tuppurainen on vahva ehdokas Eurooppa-ministeriksi.