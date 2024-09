Sodassa haavoittunut Vitaliy odottaa vaativaa leikkausta Suomessa ja unelmoi paluusta kotiin, kun "Kremlin käärme" kuolee

Vitaliy Mizin , 31, kuulee räjähdyksen. Korvissa soi ja pieniä kiviä alkaa sataa hänen tyynynsä päälle. Rakennus on tulessa, hän on loukussa, hän palaa elävältä. Ulospääsyä ei ole.

Ukrainassa on haavoittunut Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen arvioiden mukaan yli 100 000 ukrainalaissotilasta. Mizin on yksi heistä.

Itä Nyt on ohjelmasarja, joka käsittelee pintaa syvemmältä Ukrainan, Venäjän ja itäisen Euroopan ilmiöitä sekä ihmisiä.

Viime hetken pelastus

Sinnikkyys palkitaan

Nyt elokuussa tapasimme perheen uudelleen. Mikä on muuttunut puolessatoista vuodessa?

Auto on helpottanut perheen elämää valtavasti. Nyt lapset voi viedä harrastuksiin ja koko perhe voi käydä esimerkiksi uimahallissa. Juliyalla ei ole ajokorttia, joten aiemmin perhe oli julkisen liikenteen ja taksin varassa.

Mies on sitä mieltä, että lähes mitä tahansa voi opetella tekemään yhdellä kädellä ja jalalla, jos vain harjoittelee tarpeeksi ja on sinnikäs.

Juliya Mizina iloitsee erityisesti siitä, että Suomessa on niin hyvin otettu vammaisia ja liikuntarajoitteisia ihmisiä huomioon. Se on mahdollistanut esimerkiksi perheen tarpeisiin sopivan auton hankkimisen ja käynnit kylpylässä, missä Vitaliy pystyy kylpemään erikoistuolissa istuen.

– Yleensä joogaan. On ihanaa, että minulla on nykyään omaakin aikaa, Mizina sanoo.

Katso video: Näin Vitaliy Mizin on oppinut selviytymään arjessa.

Yllätysvauva ja kaksi erilaista synnytystä

Suurin muutos Mizinien arjessa on tietenkin perheenlisäys, iloinen ja nauravainen yksivuotias Max.

Juliya Mizina on kokenut lyhyessä ajassa kaksi hyvin erilaista synnytystä. Perheen keskimmäinen, Danilo-poika, syntyi sotatilassa olevassa Ukrainassa.

Kun Danilo-vauva oli autossa matkalla sairaalasta kotiin, äitiä pelotti, selviäisivätkö he kotiin asti vai putoaisiko pommi auton päälle.

– Kätilöt olivat kuin perheenjäseniä, he huolehtivat meistä niin hyvin. Vauvan syntymä Suomessa on ollut elämämme suurin yllätys sen jälkeen, kun Vitaliy selvisi vammautumisestaan, Mizina sanoo liikuttuneena.

Vaativa leikkaus

Vitaliy Mizin on käynyt Suomessa läpi jo kolme leikkausta.

Tällä hetkellä kovia kokenut entinen sotilas valmistautuu jo seuraavaan leikkaukseen. Tulevassa leikkauksessa Mizinin jalantynkään on tarkoitus asentaa uusi implantti, jotta hän pystyisi taas käyttämään jalkaproteesia.

Tavoitteena on osteointegraatio, joka määritellään "rakenteelliseksi sekä toiminnalliseksi yhteydeksi elävän luun ja kuormitusta kantavan implantin pinnan välillä".

– Olen ensimmäisten joukossa, ellen peräti ensimmäinen ihminen, jolle tehdään vastaava leikkaus Suomessa. Suomalaisille kirurgeille tämä on myös uusi saavutus.

Kun "Kremlin käärme" kuolee

– Ihmisiä ja etenkin lapsia käy sääliksi. Kaikki rakennukset, jotka kotimaassamme on tuhottu, voimme jälleenrakentaa. Mutta ukrainalaiset eivät ansaitse näitä kaikkia kauheuksia, Mizin sanoo.

Koko lapsuutensa ja nuoruutensa ajan Mizin kertoo ajatelleensa, että Venäjä on iso ja hieno maa. Mizinin lapsuudenkodissa vallitsi vahva ajattelu Venäjän ylivertaisuudesta ja siitä, että Ukraina on vain pieni ja mitätön "pikkuveli" suhteessa mahtavaan Venäjään.

Mizin seuraa joka päivä uutisia Ukrainan sotarintamalta. Perheen 10-vuotiaalle esikoiselle on kerrottu, miksi ja miten isä haavoittui. Hänelle on kerrottu Venäjän aloittamasta sodasta, joka on tuhonnut ihmisten elämän Ukrainassa.