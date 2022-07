Antti Kuronen kiertää työkseen maailman konflikteja – pahinta on nähdä sodassa kärsivien lasten hätä: "On raskasta, kun 5-vuotias puhuu pommituksista"

– Kokemusta on tullut jonkun verran, mutta on todella tärkeää, ettei työhön saa turtua tai kyynistyä. Joka kerta tuntuu ikävältä, kun näen haavoittuneita ja kuolleita.

– Pahinta on nähdä lapsia ja pakolaisia sodan jaloissa, kuulla siviilien tarinoita, tavata kotinsa menettäneitä ihmisiä. Kyllä se koskettaa ja siksi on tärkeää ottaa asioihin etäisyyttä, kun palaan kotimaahan, Kuronen kertoo.

Paikallisten apu on korvaamatonta

Ulkomailla hänellä on kuitenkin aina paikallinen avustaja mukanaan. Tänä kesänä hänellä on ollut poikkeuksellisesti myös kuvaaja Ivar Heinmaa työparinaan Ukrainassa.

Venäjän suurhyökkäyksen alkamisesta on pian viisi kuukautta. Tuosta ajasta Kuronen on viettänyt lähes puolet Ukrainassa raportoimassa sodasta.

Ukraina on Kuroselle erittäin tuttu jo entuudestaan, sillä hän on raportoinut sieltä yli kahdeksan vuoden ajan. Ensiksi Kiovasta Maidanin kansannoususta ja keväästä 2014 lähtien Itä-Ukrainan sodasta.

Sodassa kaikki on kauheaa

Viime kuukausien aikana Kuronen on nähnyt valtavan määrän kurjuutta. Ihmisiä, jotka elävät pommisuojissa ja joiden koko elämä ja omaisuus on tuhottu. Haavoittuneita ja kuolleita sotilaita ja siviilejä.

– Ruumiiden näkemiseen on jollain tasolla tottunut. Se on osa sotaa, ja sota on todella kauheaa ja ankeaa. Siinä ei ole mitään siistiä. Paikan päällä ymmärtää, miten raskasta sota on paitsi siviileille myös sotilaille.