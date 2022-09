Kommentti: Perussuomalaisten paremmat kysymykset pakkoruotsista peittyivät minäkuvan alle – vahingossa tai tahallaan

Vain Perussuomalaiset itse tietävät, miksi he ottivat merkillisen minäkuva-kysymyksen esille suomalaisuusohjelmassaan.

Ehkä siksi, että sen tiedettiin saavan aikaan pöyristymistä sosiaalisessa mediassa ja siten takaavan ohjelmalle kohujulkisuutta. Esimerkiksi RKP odotetusti harmistui ja tarttui nopeasti Perussuomalaisten heittoon. Suomalaisuusohjelman epäiltiin tavoittelevan yksikielisyyttä, mikä on yksi niistä harvoista asioista, joka saa RKP:n raivostumaan.

Kun somekohua ja -pöyristymistä on riittävästi, otsikkoja tulee viiveellä myös perinteiseen mediaan. Tämä ei ole aina kunniaksi tiedotusvälineille.

On myös mahdollista, että ruotsin "häiritsemä minäkuva" on Perussuomalaisten mielestä aidosti epäkohta, josta on pidettävä meteliä.