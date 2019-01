Kommentti: Painava hiljaisuus ja musertava suru valtasivat pienen norjalaiskylän – kauanko lumivyöryn suomalais- ja ruotsalaisuhrien omaisten piina jatkuu?

Paikalliset vaikenevat

Paikalliset eivät virallisia haastatteluja juuri halunneet antaa. Asukkaat olivat järkyttyneitä tapahtumasta ja ottivat osaa omaisten suruun. He toivoivat, että piinaava odotus päättyisi pian, jotta varsinainen surutyö voisi alkaa.

Keskiviikon toivo

Toiveissa on kuitenkin jatkaa huomenna keskiviikkona, sillä sääennusteissa on mahdollisuus pienelle raolle, jossa helikopteri voisi yrittää pelastajien kuljettamista kilometrin korkeudessa sijaitsevalle laskupaikalle. Sunnuntainakin sitä yritettiin pika-aikataululla, mutta sumu oli peittänyt tunturin täysin 700 metristä ylöspäin. Aivan kuin sitä ei olisi ollut siellä lainkaan.

Maanantain ja tiistain aikana on satanut runsaasti lisää lunta, mikä aiheutti alueella paljon liikenneonnettomuuksia alueella Tromssan poliisin tiedotteiden mukaan.

Märkä lumi on raskasta jo auton päältä puhdistettavaksi, ja koska sitä on satanut myös onnettomuuspaikalle, on pelastajilla edessään haastava kaivuu säätilasta riippumatta. Sitä ei tiedetä, kuinka syvällä lumipeitteen alla uhrit ovat. Kaivamisessa voi kestää pitkäänkin.