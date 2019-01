MTV seuraa suomalaisten etsintää Norjassa: Surkea sää jarruttaa yhä operaatiota – "Meillä ei ole toivoa löytää heitä elossa"

– Sumua oli kuitenkin liikaa ja näkyvyys aivan nollassa tuolla tunturilla, eikä operaatiota voitu jatkaa. Tuuli on voimistunut erittäin rankasti ja sadetta vaan tulee. Toivoa sopii, että aamulla päästään jatkamaan.

Ei toivoa eloonjääneiden löytymisestä

Vuoristossa on tällä hetkellä korkea lumivyöryjen riski, ja kadonneet olisi mahdollista nostaa vain helikopterin avulla, kertoo operaation lääketieteellinen johtaja Mads Gilbert.

Gilbertin mukaan pelastusjoukkojen turvallisuus on myös tärkeää, eikä heitä voi lähettää vuorelle ennen sään muuttumista suotuisammaksi.

Etsintää on yritetty tänään jatkaa helikopterilla, johon kiinnitetyllä antennilla on etsitty signaaleja kadonneiden matkapuhelimista. Kaksi signaalia on paikannettu läheltä toisiaan.