Kommentti: Oulun jälkipyykki on jälkiviisaiden ja takinkääntäjien taistelua – myös Geneven pakolaissopimus voi mennä pesuveden mukana

Näitä savuavilla raunioilla jossittelevia palokuntalaisia on tietysti erityisen paljon maahanmuuton vastustajissa. Sekä Oulussa että Helsingissä tekijöiden epäillään olleen turvapaikanhakijoita.

Molempiin on syytä suhtautua varauksellisesti. Varsinkin näin vaalikeväänä.

Onnistuneita ennustajia ja sinisilmäisiä auttajia



On totta, että monet perussuomalaiset, sekä vanhan sortin soinilaiset että nykyiset halla-aholaiset, varoittivat seurauksista, kun erityisesti muslimimaista tulevia turvapaikanhakijoita vyöryi Suomeen.

He olivat oikeassa. Sitä on nyt turha kiistää.

Kaikkien tästä riemastuvien kannattaa kuitenkin pohtia, haluavatko he unkarilaisemman Suomen. Sellaisen, joka ei halua auttaa hädänalaisia, jos heillä on väärä ihonväri tai uskonto.

Tätäkin on syytä miettiä.

Pakolaispolitiikan kiristäminen on sallittua



Kun Suomen kaltainen maa ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia, tarkoitus on auttaa hädänalaisia ihmisiä. Auttaminen on hyvä ja arvostettava asia. Mutta se on aina myös iso ja haastava ponnistus.