Kommentti: Omituiset skandaalipuheet ovat turhanpäiväisiä – SM-liiga tarjoilee poikkeuksellista herkkua

SM-liigan välieräsarjojen ohjelmaa on luonnehdittu kaikilla näillä – ja monilla muillakin – adjektiiveilla.

Tunnustan, että itsekin ihmettelin – jopa hieman kritisoin – normaalista poikkeavaa ohjelmaa ensinäkemältä. Tampereen Nokia Arenan konserttikalenterista johtuva ratkaisu ei ole optimaalinen, mutta Tapparan sekä Ilveksen pakottaminen ensin kahteen vierasotteluun ja kolmeen kotipeliin sen jälkeen on kaukana katastrofista.

Tomi Natri/All Over Press

Tomi Natri/All Over Press

Lisäksi viime perjantaina ja lauantaina roihahtanut välierähuumakin on nyt kuulemma vesittynyt. Käynnissä on kaksi hienoa välieräsarjaa tilanteissa 1-1, ja niitä pelataan intohimoisten fanien edessä. Tämä huuma kestää kyllä muutaman ylimääräisen välipäivän.

Ja siitäkin on puhuttu – täysin virheellisesti – että Tappara ja Ilves menettivät runkosarjassa ansaitsemansa kotiedun otteluohjelman takia. Eivät menettäneet. Molemmilla on sarjoissa edelleen neljä kotiottelua, ja kun tamperelaisniput nappasivat yhdet vierasvoitot viime viikolla, niiden kotietu on entistä vankempi.