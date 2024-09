Kommentti: Ohjauskorkojen laskua pidetään nyt varmana – tältä tilanne näyttää asuntovelalliselle

Asuntolainojen yleisin viitekorko eli 12 kuukauden euribor asettui maanantaina lukemaan 2,986 prosenttia. Kyseessä on ensimmäinen kerta puoleentoista vuoteen, kun korko putoaa alle kolmeen prosenttiin.

Inflaatio laskenut odotettua nopeammin

Kuluttajahinnat ovat nousseet viimeisen parin vuoden aikana nopeasti – pahimmillaan inflaatio oli 10,6 prosenttia lokakuussa 2022. Syksystä 2023 alkaen tilanne on vähitellen rauhoittunut, kun Euroopassa on sopeuduttu Venäjän aiheuttamaan energiakriisiin ja koronapandemian aikaisiin tuotannon pullonkauloihin.

Asuntovelallisia kiinnostavat viitekorot ovat laskeneet sitä mukaa, kun EKP on saanut lisätietoja inflaation kehityksestä. Eurostatin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli elokuussa enää 2,2 prosenttia, mikä on jo lähellä EKP:n pitkän aikavälin tavoitetta, joka on kaksi prosenttia.