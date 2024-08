Olympiaseipäässä poikkeuksellinen päätös – suora vaikutus Wilma Murtoon: "Ihan järjetön"

MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä antaa karsinnan lopputulemalle suoraa kritiikkiä. Vaikka ratkaisu meni sääntökirjan mukaan, on siinä vaaran paikkansa. Jättimäinen loppukilpailu vaikeuttaa todennäköisesti urheilijoiden suorittamista. Evilä muistuttaakin Murtoa ja Lampelaa, sillä luvassa on todennäköisesti rutkasti taustapeliä

– Onhan se ihan järjetön kuvio. Seiväs on kuitenkin lajina sellainen, jossa on pisin kuormitus, niin tämä päivähän alkaa esimerkiksi aamukarsintojen kohdalla todella aikaisin. Nyt kun menemme finaaliin, joka on illalla 20 hyppääjän kesken, niin siinä tullaan näkemään paljon odottelua ja taktikointia.