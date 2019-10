Kommentti: Miksi toimittajalle on helpompi kertoa möhläyksistään kuin poliisille? Vain murto-osa kertoo huijatuksi tulemisesta

Poliisille on tehty kyseiseen sijoitushuijauskokonaisuuteen liittyen reilut sata rikosilmoitusta. Rikosvahinkoa on koitunut tämän hetken tietojen mukaan Suomessa viisi miljoonaa. Näyttää kuitenkin siltä, että esiin on tullut vain murto-osa tapauksista.