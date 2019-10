Suuri kansainvälinen sijoitushuijaus iski Suomeen: Huijauspuheluita kymmenille tuhansille suomalaisille – rikosvahinko jopa viisi miljoonaa euroa

Myöhempi yhteydenpito on hoidettu sähköpostitse. Osassa tapauksissa käyttäjiä on lisäksi neuvottu asentamaan tietokoneisiinsa etäkäyttösovellus. Tällä täyden palvelun verukkeella luvattu sovellus on kuitenkin antanut rikollisille täyden pääsyn uhrin tietokoneelle.

Kyseessä olevan mittavan kansainvälisen petosvyyhdin rikosvahinko on vahvistunut Suomessa vuoden aikana jopa viiteen miljoonaan euroon. Kansainvälisesti huijauksessa vahinkoa on tehty arviolta 130 miljoonan edestä.

Kymmeniä tuhansia puheluita



Petoskokonaisuudessa huijausyritysten mittakaava on iso, sillä Suomessa tällaisia pulimitse tehtyjä yhteydenottoja on Poliisin mukaan tehty jo kymmeniä tuhansia. Kyseisestä kokonaisuudesta on tehty yli 100 rikosilmoistusta, mutta onnistuneita huijaustapauksia on Poliisin arvion mukaan enemmän.