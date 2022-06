Kommentti: Mikä tekee Artturi Lehkosesta niin suuren pelaajan?

Eteenpäin – koko ajan

Ismo Lehkonen ohjasi Artturin jo nuorena ammattimiesten valmennukseen, ja pojan polkua kohti huippua rakennettiin suunnitelmallisesti. Kaikessa on ollut mukana nuoresta pitäen kirkas ajatus – on mietitty tarkkaan, millaisin painotuksin missäkin ikävaiheessa treenataan ja toimitaan urheilijana.

Lehkonen on ymmärtänyt aina, että on tehtävä valtavasti töitä menestyäkseen. Suomenkin kiekkoilijoissa on esimerkkejä pelaajista, joilla nousee ylhäälle päästyä kaasulta ja saavutetun tason annetaan riittää. Näin ei ole ollut Lehkosen kohdalla. Eteenpäin on päästävä – koko ajan.