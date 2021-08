Kommentti: Maailman vahvimman sotakoneen murskatappio – "Viimeinen sammuttaa valot"

Kuinka paljon ja kuinka turhaan. Taistelu Talebania vastaan Afganistanissa 20 vuoden ajan on ollut Yhdysvaltain pisin sota. Se on vaatinut arviolta yli 6 000 amerikkalaissotilaan ja sopimustyöntekijän hengen. Noin satatuhatta afganistanilaista siviiliä ja sotilasta on kuollut. Sota on maksanut ehkä noin 2 tuhatta miljardia dollaria.