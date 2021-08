Afganistanista 90-luvulla paennut Nasima Razmyar Talebanien valtaannoususta: "Painajainen joka jälleen toistuu"

Suomessa Helsingin apulaispormestari, Afganistanista lähtöisin oleva Nasima Razmyar on seurannut entisen kotimaansa romahtamista Talebanin käsiin huolestuneena. Razmyar saapui perheensä kanssa pakolaisina Suomeen vuonna 1992.

– Tällä hetkellä pystyn pitämään yhteyttä ainakin omiin sukulaisiin ja tuttaviin. He esittävät kauhean rohkeaa. Oma tätini sanoo, että vuosikaudet on pärjätty ja nytkin on pärjättävä, Razmyar kertoo.