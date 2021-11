Kommentti: Ludovico Einaudi Helsingissä saattoi olla todella poikkeuksellinen "kerran elämässä" -kokemus

Odotettu konsertti koki niin monelle tapahtumalle tutun kohtalon, kun sitä jouduttiin siirtämään kahteen otteeseen koronapandemian takia. Loppuunmyydyn konsertin kokemusarvo siis myös arvatenkin kasvoi tämän odottelun myötä, sillä Einaudin kaltaisen taiteilijan näkeminen itse on todella harvinaista herkkua.

Näin totesikin myös eräs katsoja seurassaan olleille lapsille Finlandia-talon salin ovilla: "Tämä on teille nyt sellainen kerran elämässä -kokemus".

Tuntemattoman vierustoverini kanssa jaoimme lyhyesti samat aatteet odottaessamme paikoillamme konsertin alkua. Totesimme yhdessä, että odotukset ovat todella korkealla, ja tuskin joudumme pettymään. Paikalla oli myös suomalaisia elokuva-alan huippuja niin ikään kuuntelemassa artistia, joka on tällä hetkellä suurimmista elokuvien tunnelmanluojista.

Suuren yleisön tietoisuuteen Einaudin nosti epäilemättä vuonna 2011 ranskalainen elokuva Koskemattomat, jonka erityisen koskettavassa tarinassa Einaudin yksinkertainen pianomusiikki näyttelee jopa poikkeuksellisen merkittävää osaa. Elokuvassa kuullaan esimerkiksi Una Mattina, joka on yksi Einaudin rakastetuimpia kappaleita, ja jota odotettiin myös Finlandia-talolla kuultavaksi. Viimeisimpiä elokuvia, joissa Einaudin musiikkia on kuultu, ovat esimerkiksi Isä sekä Nomadland.

Italialainen pianisti Ludovico Einaudi on poikkeuksellinen tunnelmanluoja. Kuva: Lasse Karkela, Live Nation Finland

Ohjelmiston keskiössä oli konsertin nimen mukaisesti Einaudin vuonna 2019 ilmestynyt teos Seven Days Walking, joka pitää sisällään seitsemän levyä. Teoksen kappaleita on ripoteltu muun muassa juuri edellä mainittuihin elokuviin. Hieman ennen konsertin puoltaväliä Einaudi piti ensimmäistä kertaa tauon soittamisesta, nosti käteensä mikrofonin ja tervehti yleisöä kiitollisena. Hän kertoi teoksen taustoista ja siitä, kuinka saman reitin voi kulkea loputtomasti aina uudelleen eri tavoin, löytäen siltä jotain uutta. Sanat, jotka olivat kuin piste i:n päälle tunnelman luomisen suhteen.