Kommentti: Liittoutumattomat Suomi ja Ruotsi eivät harjoittele Naton viidettä artiklaa varten – ihanko varmasti?

Parhaillaan on käynnissä 50 000 sotilaan suursotaharjoitus Norjassa, suurin sitten kylmän sodan. Suomesta on mukana noin 600 sotilasta. Mukana on myös Suomen Horneteja sekä Ruotsin Jas Gripen -hävittäjiä. Teemana on Norjan valloitus.