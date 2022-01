Kommentti: Kauniit ja rohkeat -sarjan tapahtumat 30 vuoden takaa puistattavat – eivätkä ne ole vanhentuneet sillä tavalla, kuin olisi toivonut

Kolmekymmentä vuotta sitten, 20. tammikuuta vuonna 1992, Suomeen rantautui viiden vuoden viiveellä ilmiö, joka sai suomalaiset sekaisin. Kyseessä oli saippuasarja Kauniit ja rohkeat, alkuperäiseltä nimeltään The Bold and the Beautiful. Sarja on ollut kolmenkymmenen vuoden aikana yksi katsotuimmista Suomessa, ja suomalaisilla on luonnehdittu olevan erityinen suhde Kaunareihin. Sarjan tähtiä on tuotu vierailulle Suomeen useaan otteeseen ja muun muassa Ronn Moss on tunnetusti huippukokki Henri Alénin tuttu.

Uskallan väittää, että oma suhteeni kyseiseen sarjaan mukailee yleisesti sukupolveni, eli 1990-luvulla syntyneiden, kokemuksia Kaunareihin liittyen. Se kuuluu näin:

Kun pääsi koulusta ja oli yksin kotona, sitä laittoi usein television päälle seuraksi, kun teki läksyjä ruokapöydän äärellä. Mikäli MTV:ltä ei tullut mitään hyviä musiikkivideoita tai viidettätoista uusintaa samasta MTV Cribs -jaksosta ja muilla kanavilla viihdettä tarjosivat ainoastaan lukuisat chatit tai ostoskanava, paras vaihtoehto saattoi olla Kaunarit.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

En ole koskaan oikeasti seurannut sarjaa, enkä tunne sen kaikkia käänteitä. Pääpointit, jotka otin haltuun läksyjen teon lomassa, ovat kuitenkin hanskassa: Ridge Forrester, jota näyttelee juurikin Ronn Moss, pyörittää useita naisia, ja muut hahmot pyörittävät myös omia, monimutkaisia suhdekuvioitaan, jotka menevät ristiin rastiin. Ja he myös kuolevat sekä heräävät kuolleista vuoron perään. Siinä juoni todellisessa pähkinänkuoressa.

Vuoden 2022 tammikuussa, kun päivät kotona koulun jälkeen ovat enää muisto vain, palasin Kaunareiden juurille ja katsoin ohjelman kaikkien aikojen ensimmäisen jakson. Ajattelin etukäteen, että sen sisältö, joka esitettiin sarjan kotimaassa Yhdysvalloissa jo vuonna 1987, on tuskin vanhentunut kovinkaan hyvin. Ajatus oli samaan aikaan sekä kiehtova, että hieman arveluttava.

Eikä tarvinnut montaa minuuttia kulua tai useita vuorosanoja kuulla, kun Ridge osoitti epäilykseni todeksi.

Sarja alkaa siitä, että Ridge Forresterin isän Eric Forresterin naisten malliston muotinäytös on alkamassa. Heti alussa nähdään ajatustensa kanssa tuskaileva Ridge, ja katsoja joutuu pähkäilemään, että mikä vaivaa noin kovasti tätä komeasti laittautunutta miestä.

Lopulta Ridge päätyy jakamaan tuntonsa ja ilmaisee olevansa erityisen huolissaan siitä, mitä hänen mielestään mallistosta puuttuu.

– Se ei kiihota minua. Se tarvitsee lisää seksiä, Ridge toteaa.

Jep jep. Valitettavasti ei voi sanoa, että tällainen seksistinen kommentti heti sarjan kärkeen olisi ollut millään tapaa yllättävä, mutta puistattava se on silti. Hetken päästä Ridge pääseekin jatkamaan sovinististen kommenttiensa laukomista, kun hän avautuu tästä häntä niin kovin häiritsevästä asiasta suoraan isälleen.

– Isä, tunnet minut, pidän siitä, että naiset kiihottavat minua. Kaikki miehet pitävät. Mielestäni mallisto tarvitsee lisää seksuaalista vetovoimaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kohtauksen nähtyäni ilmeeni on suoraan Kummelin Tonnin seteli -sketsistä. Ridgen laukomat, naisiin kohdistuvat kommentit ovat kerta kaikkiaan puistattavia. Hahmon isä sentään yrittää selittää pojalleen, että naisille seksikkyys ja aistikkuus voi tarkoittaa myös muuta, kuin lyhyt hameenhelma tai paljas pinta. Ridge kuitenkin inttää puhuvansa asiasta (ilmeisesti kaikkien maan päällä kulkevien) miesten puolesta, että hän tietää kyllä, mitä miehet haluavat. Ok.

Helpottavaa kuitenkin on se, että jaksossa nähdyt muut miehet pyrkivät edes hieman haastamaan Ridgea näkemyksistään sekä tavasta, jolla hän naisia kohtelee. Mies itse ei kuitenkaan näe käytöksessään ongelmaa, ja päätyykin jakson päätteeksi lupaamaan vonkaamalleen naiselle, että menee tämän kanssa naimisiin pikimmiten, jotta pääsisi kaatamaan avioliittoon asti seksistä pidättäytyvän heilan sänkyynsä. Pääni on räjähtämässä tästä sovinismin ja seksismin määrästä.

Toinen jakson päätapahtuma on myös puistattava – mutta aivan toisesta syystä. Jaksossa nähdään ensimmäistä kertaa Brooke Logan, jota näyttelee Katherine Kelly Lang. Brooke saapuu kotiinsa hätääntyneenä, rähjääntyneen näköisenä ja mekko revittynä. Pikkusisko Katie (Nancy Sloan) tiedustelee siskoltaan itsekin pelästyneenä, mitä on tapahtunut. Brooke ei suostu kertomaan tapahtuneesta pikkusiskolleen, ja avautuu asiasta vasta kun tuttu poliisi saapuu perheen kotiin ja pikkusisko on lähetetty yläkertaan.

Brooke kertoo, että kaksi tuntematonta miestä yritti siepata hänet yllätettyään tämän koulun jälkeen kadulla. Miehet yrittivät työntää naisen pakettiautoonsa, mutta tämä taisteli vastaan ja pääsi pakenemaan.

Valitettavasti tämä tapahtuma ei ole vanhentunut kolmenkymmenen vuoden aikana lainkaan, vaan kuvattu tilanne on yhä painajainen, joka yhdistää kollektiivisesti miljoonia naisia ympäri maailman. Voisimmepa sanoa, että tällaiset tilanteet ovat historiaa, mutta ne eivät ole. Ne ovat vielä tänäkin päivänä erittäin totta.

Jakso päättyy ja tunteeni ovat ristiriitaiset. Jaksossa oli toki huvittaviakin asioita, kuten esimerkiksi saippuasarjoille niin kovin tyypilliset zoomailut dramaattisissa tilanteissa niin lähelle hahmojen kasvoja, että näyttelijän ihohuokoset pystyy laskemaan, tai niiden kömpelön vaivaannuttava dialogi.

Olen kuitenkin ennen kaikkea surullinen siitä, miten vähän maailma on lopulta muuttunut kolmessakymmenessä vuodessa. Vaikka askelia on otettu myös eteenpäin, on nainen kuitenkin yhä edelleen monesti miehen katseen alainen kohde, jolla ajatellaan olevan tietty tehtävänsä miehen tarpeisiin vastaamisessa.

Ja se, että varsinkin naisten kesken on yhä erittäin tyypillistä pyytää illan päätteeksi ystävää laittamaan viestiä, kun on päässyt turvallisesti kotiin. Viime aikoina on saatu jälleen kerran valitettavia todisteita siitä, että tämä pelko on yhä erittäin aiheellinen. Yhtenä viimeisimmistä, karmivista esimerkeistä oli maaliskuussa 2021 Lontoossa tapahtunut brittiläisen Sarah Everardin kidnappaus, raiskaus sekä murha, jonka tekijänä toimi lontoolainen poliisi.

Toivottavasti seuraavan kolmenkymmenen vuoden päästä kaikki tämä olisi viimeinkin todella historiaa.

Kirjoittaja on MTV Uutisten sisältökoordinaattori sekä toimittaja.