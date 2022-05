Kommentti: Kari Jalosen Tshekin suurin ongelma on jään ulkopuolella – eilen todistettiin häpeällistä näytelmää

Tshekin maajoukkueen meno Suomessa pelattavissa jääkiekon MM-kisoissa on herättänyt kummastusta. NHL-mies on jo lähtenyt kesken leikin kotiin, ja median toimintaa on yritetty estää. Tampereella kisoja seuraava MTV Urheilun Tuomas Hämäläinen perkaa, mistä on kysymys.