Tshekin MM-harjoituksissa hämmentävä episodi – kotiin lähteneen NHL-pelaajan välikohtauksesta hurjaa lisätietoa

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Simonin perhe on kertonut Idnes-sivustolle , että Simon ja Hronek ottivat fyysisesti yhteen.

– Joukkuepelaajana Dominik on erittäin pahoillaan ja pyytää anteeksi joukkueelta sekä johdolta. Dominik lähti MM-kisoista kahden ottelun jälkeen vaikeiden henkilökohtaisten ja perhesyiden vuoksi. Hän toi hermonsa ja tunteensa jäältä ja henkilökohtaisesta elämästään esiin jään ulkopuolelle, kun hän yritti provosoida joukkuekaverin tappeluun, Simonin perhe kertoi.

– Nyt hän on kotona, jossa hän saa levätä ja hoitaa asiat kuntoon.

– Olemme pahoillamme, mutta tämä on herkkä henkilökohtainen asia, emme voi kommentoida sitä enempää, Jalonen kertoi ja ynnäili, että vaikka MM-kisoja seuraa paljon faneja, jotka haluavat mahdollisimman paljon tietoa, "kaikella on rajansa".

Yritys estää kuvaamista

MTV Urheilu ja C More olivat torstaina paikalla Tshekin pelipäivän jääharjoituksissa, joiden yhteydessä Tshekin mediapäällikkö Ondrej Kalat yritti hämmästyttävällä tavalla estää työntekoa.

Kalat väitti, ettei C More saisi kuvata Tshekin harjoituksia, vaikka voimassa olevien sääntöjen mukaan kuvaaminen harjoituksissa MM-kisoissa on sallittua ensimmäisinä 15 minuuttina. Kuvaaja Juha Sillberg vetosi säntillisesti tähän.