Kommentti: Kari Jalonen on karmeassa tilanteessa – kädet on sidottu

Pikakelaus nykyhetkeen. Tshekki hävisi puolivälierän Yhdysvalloille ja jäi MM-kisoissa kahdeksanneksi. Kaikki on mennyttä. Tshekin jääkiekkoliitto pui Jalosen asemaa ja suomalaisen jatko on vaakalaudalla.

Hän on kaiken lisäksi sitonut jo Jalosen kädet, vaikka suomalainen saisi jatkaa. Hadamczik lateli Isport-sivuston mukaan , että Tshekin vision on muututtava ensi vuodeksi niin, että Tshekin kiekko olisi "aggressiivisempaa ja lennokkaampaa” ja katsojat tuntisivat, että ”Tshekki on valtavan sitoutunut ja halukas saavuttamaan maksimaalisen tuloksen".

Miten mielekästä Jalosen olisi ylipäätään jatkaa, jos hänelle näytettäisiin vihreää valoa? Hänelle aletaan jo sanella, miten Tshekin on pelattava ja tähän saakka viljelty pelillinen prosessi on hienovaraisten säätöliikkeiden sijaan heivattava tyystin roskiin. Sopii miettiä, miten palava meritoituneen ja syvällisesti jääkiekkoa ymmärtävän konkarivalmentajan into on, kun hän ei saa koutsata parhaaksi katsomallaan ja parhaiten osaamallaan tavalla, vaan pitää pelata pomopeliä.