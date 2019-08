Kommentti: Kaikkonen vai Kulmuni, ja miksi valtiovarainministerin salkku ei kelpaa?

Keskustan puheenjohtajakisasta tuntuu puuttuvan sähköä, mutta huonomminkin voisi olla. Kisa on sentään tasainen, joten jännitys näyttää säilyvän syyskuun lopun puoluekokoukseen asti. Valinta on monelle vaikea, sillä ehdokkailla on eri vahvuudet ja heikkoudet. Katri Kulmuni olisi selvemmin keskustan kaipaama uusi alku, mutta Antti Kaikkonen on kokeneempi, toisaalta myös hieman ryvettynyt.