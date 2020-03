Kommentti: Jos kokoonnumme yhä kauppakeskusjonoihin, meiltä saatetaan kieltää jopa lenkkeily

Suomi on siirtynyt poikkeusoloihin. Hallitus on määrännyt meidät pysymään kotona ja välttämään tarpeettomia kohtaamisia. Poliisi valvoo sitä, etteivät suuret joukot kokoonnu yhteen.

Rajat ovat kiinni. Desinfiointiaine haisee. Lääkkeiden myyntiä rajoitetaan. Vessapaperia on vaikea löytää. Jatkuva pesu kuivattaa kädet.

Suomessa ja Euroopassa eletään arkea, jollaiseen harva on tottunut. Kuvat ihmisistä kauppakeskuksissa ja ravintoloissa osoittavat, miten vaikea tilanteen vakavuutta on hahmottaa. Ja ymmärtäähän sen.

Ei hallitus vitsillä sano, että nyt ei ehkä ole järkevää järjestää kaikille lapsille yhteistä kouluruokailua. Perusoikeuksiin kajotaan vain, kun on pakko.

Suomi yrittää estää uhkakuvia toteutumasta

Koronavirus on useimmilla lievä, mutta osalla hengenvaarallinen. Jos tartutamme toisiamme vauhdilla, liian moni saattaa sairastua vakavasti samanaikaisesti. Silloin hoitajien ja lääkäreiden kädet sekä sairaalapaikat voivat loppua kesken. Pahimmassa tapauksessa joudutaan valitsemaan, ketä hoidetaan.

Suomi yrittää estää uhkakuvia toteutumasta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on toivonut, ettei Suomessa tarvitse alkaa rangaista ulkona liikkuvia ihmisiä. Parempi olisi, jos tottelisimme muutenkin.

Monessa paikassa koronavirus riehuu voimalla. Esimerkiksi Ranskassa kokoontumisrajoituksia on jouduttu kiristämään, kun niitä ei ole noudatettu ja tartuntamäärät kasvavat.

Pariisissa poliisi partioi kaduilla ja vaatii ihmisiltä selitystä siitä, miksi he liikkuvat julkisilla paikoilla. Italiassa liikkumisrajoitusten kestoa on pidennetty. Espanjan Madridissa viranomaiset ovat valmiina sakottamaan ulkoilijoita. Lenkkeily on kielletty.