Suomalaisvahti sai tuntea Aleksandr Ovetshkinin hirmuvireen – nyt taakse jäi toisen polven hyökkääjälegenda

Maali oli Ovetshkinille uran 742:s NHL:ssä. Hän ohitti toisen polven NHL-hyökkääjän Brett Hullin, joka on tehnyt 741 maalia. NHL:n historian paras maalintekijä on Wayne Gretzky 894 maalilla ja toiseksi paras Gordie Howe 801 osumalla. Historiatilastossa kolmantena ennen Ovetshkinia on Tshekin Jaromir Jagr 766 maalilla.