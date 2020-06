Kommentti: Euroopan johtajilla on edessään hikinen kesä – EU-komission lainasuunnitelma hirvittää monia jäsenmaita, ja maksajina ovat tulevat sukupolvet

Korona-virus on laittanut Euroopan ja EU:n jäsenmaat polvilleen, työttömyys kasvaa, bruttokansantuotteet romahtavat, yrityksiä menee kasvavalla vauhdilla konkurssiin. Yksi asia on kuitenkin kohentunut, EU:n huippukokoukset sujuvat nykyisin tehokkaasti ja vauhdilla. Läpi yön kestäneet maratonhuipparit ovat vaihtuneet muutaman tunnin videokokouksiin.

Kukaan ei vielä odottanut, että EU-komission ehdottamasta 750 miljardin euron elvytyspaketista olisi tänään sovittu. Videokokous kuitenkin avasi kaikkien jäsenmaiden toiveita ja epäilyjä ja varmisti sen, että ainakin kosmeettisia muutoksia komission ehdotukseen on pakko tehdä. Tehtävä jäi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelille.

Toivotuista muutoksista pitkä lista

Toivomuslista muutoksista on pitkä. Suorien tukien ja lainojen suhde halutaan tasapainoisemmaksi, nyt ehdotetaan 500 miljardia avustuksia ja 250 miljardia lainaa.

Suomella oma näkemys

Ratkaisuksi ehdotettu EU-tason veroja

Ratkaisuksi korona-lainojen maksamiseen on ehdotettu EU:lle verotusoikeutta. Monia asia huolettaa, siitä huolimatta, vaikka kyseessä olisivat jo keskusteluissa vilahtaneet muovivero, päästökaupan laajentaminen, hiilivero ja ylikansallisten digijättien saattaminen ainakin EU:n alueella verotuksen alle.

EU-maiden päämiehillä on edessään tiivis työkuukausi ennen kuin Euroopan historian toistaiseksi suurin elvytyspaketti on kasassa. Lomailun aika on vasta loppukesästä, jos silloinkaan.