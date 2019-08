Kommentti: EU:n on turha jeesustella, kun Johnsonin kaltaiset öykkärit venyttelevät demokratian pelisääntöjä

Viiden tähden –liike (M5S) on ja pysyy eliittejä hyljeksivänä populistipoppoona. Sen on pakko harata vastaan pitääkseen perusäänestäjänsä tyytyväisinä.

PD:n omat rivit ovat edelleen sekaisin. Puolue on selkeästi EU-myönteinen, mutta sen on vaikea saada ääntään kuuluviin viiden tähden vouhkaajien kanssa.

Johnsonin siirron kanssa on vain elettävä



Johnsonin sohaisua on jo ehditty pitää lähes yhtä kovana uutisena kuin Khao Lakin vuoden 2004 tsunamia ja kolme vuotta aikaisemmin tapahtunutta New Yorkin terrori-iskua.

Vähän vähemmän hurmahenkisissä huomioissa on itketty sitä, miten yksi öykkäri kaappaa vallan ”kaikkien parlamenttien äidiltä”. Ja ruikutettu, miten epädemokraattista Johnsonin toiminta on.

Tyylittömiä ratkaisuja on tehty ennenkin



Totta. Veto on raju, kun ottaa huomioon, että pelissä on Britannian lähihistorian tärkein ratkaisu.

Aihe oli tietysti paljon paljon vähäpätöisempi kuin brexit, mutta parlamentin silloinen lomauttaminen oli vähintään yhtä tyylitöntä kuin se on nyt.

Paino on sanalla tyylitöntä.

Öykkäreitä ei kauhistelu kiinnosta



Kumpaakaan ei pysäytä se, että Euroopassa itketään ja kiristellään hampaita. Tärkeämpää on keskittyä minimoimaan vahingot ja etsimään luovasti ulospääsyä.

Boris Johnson on luvannut tuoda 17. lokakuuta EU:n huippukokoukseen uuden ehdotuksen brexit-sopimuksesta.

Oleellinen kysymys on, miten brittien lähtö ratkaistaan käytännössä Irlantien välisellä rajalla. Ja toisaalta, miten Britannian ja EU:n yhteistyö tulevaisuudessa järjestetään.

Johtavat EU-maat, EU:n komissio ja puheenjohtajamaa Suomi ovat lähiviikkoina taas paljon vartijoina. Nyt, jos koskaan, tarvitaan niitä hämmentäviä lehmänkauppoja, joilla EU:ssa on monta kertaa ängetty neliön muotoinen palikka kolmion muotoiseen reikään.

Hötkyminen vie ojasta allikkoon



Ennen muuta EU-eliitin on syytä pitää pää kylmänä.

Sekin on edelleen mahdollista, että Johnson pelaa korttinsa väärin. Mahdollisuus on ilmeisen pieni, mutta on kuitenkin. Siltäkin varalta EU:n pitää välttää kaikkia hätiköityjä siirtoja – sekä suuria että pienä.