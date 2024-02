Kommentti: Eikö presidentiksi kelpaa "sen yhden jutun" takia? Muiden ehdokkaiden intiimiin yksityiselämään ei ole kajottu

Muidenkaan ehdokkaiden kelvollisutta äänestäjille ei arvioida heidän intiimien yksityisasioidensa kautta. Mutta kun kyse on seksuaalisesta suuntautumisesta, se saadaan yhä nostaa tirkisteltäväksi.

Julkisuudessa on myös vakavissaan pohdittu, voimmeko me valita presidentin, joka ei kelpaa "vanhoillisiin maihin". Nyt kannattaisi vakavasti pohtia, kuka presidenttimme valitsee. Maailma ei muutu ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyviä maita myötäilemällä, vaan menemällä rohkeasti niitä päin. Presidentillä on sentään diplomaattinen status kaulansa suojaksi.