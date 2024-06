MTV:n kirjeenvaihtaja: Demokraattien kynnet menivät pilalle Bidenia katsoessaan – "Olemme kusessa"

– Moni demokraatti on minulle kertonut, että heillä meni sormien kynnet tai välillä piti jopa peitellä silmiä tv-väittelyn alkupuolella, nimittäin sen verran jähmeä väittelyn alkupuoli Bidenille oli.

Bidenin esitys oli niin vaisu, että yhdysvaltalaismedian mukaan jotkut jopa pohtivat, pitäisikö hänen edes jatkaa puolueen ehdokkaana. Demokraattien on määrä vahvistaa Bidenin ehdokkuus puoluekokouksessaan elokuussa.

CNN:n väittelyssä Biden takelteli sanoissaan ja vetäytyi taustalle esimerkiksi aborttikysymyksessä, joka on yksi demokraattien kannalta merkittävimmistä vaalikysymyksistä.

– Biden näyttää ja kuulostaa kamalalta. Hän on epäjohdonmukainen, eräs Bidenin hallinnossa työskennellyt demokraatti kommentoi CNN:n mukaan.

– Biden nosti esiin useita Trumpin valheita, muun muassa aborttioikeudesta. Trump väitti, että demokraatit tukevat aborttioikeutta siihen asti, että vauva on 9 kuukatta vanha.

Uutiskanavan kommentaattori: "Tuskallista"

– Hän on hyvä mies. Hän rakastaa maataan. Hän tekee parhaansa. Mutta hänen oli tänä iltana vastattava testiin palauttaakseen maan ja äänestäjäkuntansa luottamuksen. Hän ei onnistunut siinä, Jones jatkoi.

Varapresidentti Harris myöntää hitaan alun

– Viime kädessä näissä vaaleissa ja siinä, kuka on Yhdysvaltain presidentti, on kyse sisällöstä, ja kontrasti on selvä, Harris sanoi.