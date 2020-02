Komissaari Urpilaisen viesti EU-maille: Muistakaa uudet menokohteet – "Ymmärrän, että maatalous ja koheesio ovat tärkeitä, mutta..."

EU:n seitsemän vuoden budjetiksi on ehdotettu 1094 miljardia euroa. Rahaa ohjataan karkeasti kolmeen kohteeseen: maatalouteen, alueiden kehittämiseen ja modernisointiin. Komissio on esittänyt, että aiempaa isompi osuus rahoista laitettaisiin näistä jälkimmäiseen eli uusiin menokohteisiin.

– Itsekin olen ollut Brysselissä muutaman kerran rahasta neuvottelemassa, ja tiedän, että on aina todella, todella vaikea paikka yhteen sovittaa eri jäsenmaiden näkemyksiä, Urpilainen sanoi, mutta toivoi sopua perjantain aikana.

Afrikka täyttää kalenterin

Kansainvälisten kumppanuuksien komissaarin vastuulla on 126 maata, muun muassa Latinalainen Amerikka, Aasia, Afrikka ja Karibia.

– Työn alkuvaiheessa Afrikan rooli on selkeästi korostunut Afrikka-strategian valmistelun takia, Urpilainen summaa ensimmäistä paria kuukautta.

Tiedonanto Afrikka-strategiasta on hänen mukaansa tarkoitus julkistaa maaliskuun ensimmäisellä viikolla sen jälkeen kun sitä on käsitelty komissaarien kokouksessa.

Urpilainen kertoo olevansa komission pääneuvottelija myös uudistuvassa naapuruuden, kehityksen ja kansainvälisen yhteistyön rahoitusinstrumentissa, joka on suuruudeltaan 70–80 miljardia euroa. Hän vetää myös neuvotteluita yhteistyösopimuksesta Afrikan maiden, Karibian ja Tyynenvaltameren alueen maiden kanssa.

– Sinne on lähdössä Euroopasta 22 komissaaria 27:stä. Se on todella vahva viesti siitä, että Afrikka on uuden komission selkeä painopiste.