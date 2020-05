EU:n uudesta satojen miljardien elpymisrahastosta odotetaan tänään tietoa – Suomi haluaa tiukat ehdot

EU-maiden johtajat sopivat uuden elpymisrahaston luomisesta videokokouksessa jo huhtikuussa, mutta yksityiskohdat jäivät tuolloin auki. Elpymisrahaston koko, rahoittaminen sekä varojen jakaminen ovat merkittäviä kysymyksiä, joihin on määrä saada vastauksia komission esityksestä.

Viime viikolla suuret jäsenmaat Saksa ja Ranska ehdottivat 500 miljardin euron elpymisrahaston perustamista. Ehdotuksessa rahasto rahoitettaisiin EU:n ottamalla lainalla ja varat jaettaisiin tukina niitä tarvitseville. Osa jäsenmaista on suhtautunut Saksan ja Ranskan ehdotukseen epäillen ja haluaisi tukea koronatoipumista ainoastaan jäsenmaille annettavilla lainoilla.

Komissio ei ole paljastanut etukäteen, kuinka suuri elpymisrahasto sen esityksessä on. Luvuista kuultaneen lisää iltapäivällä, kun komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee paketin EU-parlamentille.

Odotettavaa on, että komission elpymisrahastoesityksessä osa varoista jaetaan tukina ja osa lainoina. Von der Leyen on aiemmin sanonut, että oikean tasapainon löytäminen lainojen ja tukien väliltä on tärkeää.