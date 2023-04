Kolme sylinteriä ja vain kaksi litraa, mutta mikä mörinä! 1,5 miljoonalla eurolla saa maailman nopeimmat mukitelineet

Hevosvoimia tässä ladattavassa hybridissä on huimat 1 700, joista yli tuhat revitään kolmesta sähkömoottorista. Sähkömoottoreita on yksi kummallakin takapyörällä ja kolmas kampiakselilla. Niiden kaverina on 600 hevosvoimaa tuottava kolmisylinterinen bensakone.