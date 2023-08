Kolme ruotsalaisyrityksen työntekijää kuoli Venäjän ohjusiskussa Luoteis-Ukrainassa

SVT:n mukaan SKF:llä on noin 1 100 työntekijää Ukrainassa. Nyt tehdas on suljettu ja vahinkojen laajuutta selvitetään, yrityksestä kerrottiin SVT:lle.

Shoigu: Ukrainan resurssit "melkein loppu"

Ukraina on myöntänyt edistyneensä hitaasti vastahyökkäyksessään ja saanut vallattua takaisin vain pieniä alueita maan itä- ja eteläosissa. Tahtia on Ukrainan mukaan hidastanut se, että Venäjä on miinoittanut laajoja alueita ja linnoittanut asemiaan erittäin hyvin.