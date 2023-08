Venäjän Shoigu väitti Ukrainan käyttäneen sotilaalliset resurssinsa "melkein loppuun"

Ukraina on myöntänyt edistyneensä hitaasti vastahyökkäyksessään ja saanut vallattua takaisin vain pieniä alueita maan itä- ja eteläosissa. Tahtia on Ukrainan mukaan hidastanut se, että Venäjä on miinoittanut laajoja alueita ja linnoittanut asemiaan erittäin hyvin.