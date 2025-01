Yksi maa perui osallistumisensa Euroviisuihin

Euroviisut järjestetään toukokuussa Sveitsin Baselissa.

Moldova jää pois vuoden 2025 Euroviisuista. Maa ilmoitti asiasta yleisradioyhtiönsä TRM:n sivustolla, sekä Eurovisionworld-sivustolla.

TRM:n tiedotteen mukaan syitä vetäytymiselle ovat taloudelliset, hallinnolliset, sekä taiteelliset haasteet.

Tiedotteessa sanotaan, että kulunut vuosi on tuonut haasteita, kuten yleisön tyytymättömyyden, sekä taiteellisten esitysten yleisen laadun heikkenemisen.

– Kuuntelime ammattilaisten ja suuren yleisön mielipiteitä ja ymmärrämme, että meidän on tehtävä vastuullisia päätöksiä, Moldovan yleisradioyhtiön varapääjohtaja Corneliu Durnescu sanoo.

Tiedotteessa todetaan, että vaikka Moldova ei osallistu tämän vuoden viisuihin, niin se ei tarkoita lopullista vetäytymistä kilpailusta. Päätöksen tarkoituksena on muun muassa tarkastaa kriteerit, sekä menetelmät, joilla maa valitsee edustajansa kilpailuun.

Moldova on osallistunut Euroviisuihin vuodesta 2005 saakka. Viime vuonna Ruotsin Malmössä maata edusti Natalia Barbu kappaleella In The Middle.

Moldovan paras sijoitus viisuissa on vuodelta 2017, jolloin maa sijoittui kolmanneksi kappaleella Hey Mamma. Sen esitti SunStroke Project.

Lue myös: Vuoden 2025 Euroviisujen juontajat julki