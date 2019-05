Kolme lemmikkikoiraa lopetettiin Imatralla villikoirina – poliisi ei aio jatkossakaan konsultoida löytöeläintaloja karkureiden varalta: "Virkavirhettä tässä ei ole tapahtunut"

Tapaus on herättänyt suurta keskustelua sosiaalisessa mediassa tilanteen erikoisuuden vuoksi. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ylikomisario Jukka Lankinen vastaa yleisöä ihmetyttäneisiin kysymyksiin.

Kuinka poliisi päätyi lopettamaan koirat?

Poliisi sai useita ilmoituksia alueella vapaana juosseista koirista, jotka olivat pyörineet pihapiireissä. Ilmoittajan mukaan kyseessä olivat villikoirat. Poliisi oli mennyt paikalle ja todennut, että kolme suurta koiraa liikkui vapaana. Lopetusratkaisuun päädyttiin, sillä alueella on liikkunut aikaisemminkin villikoiralaumoja ja koirat lopetettiin poliisilain nojalla.

Selvisikö poliisille myöhemmin, että koirat olivatkin lemmikkikoiria?



Kyllä, jälkeenpäin on tullut tällainen ilmoitus.

Konsultoitiinko asiassa paikallista löytöeläintaloa mahdollisten karkureiden varalta?

Ei. Tässä on kyse pidemmästä prosessista. Alueella on pyörinyt villikoiralaumoja vuodesta 2014 lähtien ja tämän vuoden puolella on tullut useita ilmoituksia 3–8 koiran laumoista.