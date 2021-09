Kokoomusnuoret lähettää lahjan hallituspuolueille: Tältä näyttää Keskusta-kynnysmatto

Kokoomusnuorten mukaan Sanna Marinin hallitus ei olisi pysynyt kasassa ilman keskustan alistumista vasemmistopuolueiden tahtoon. Tämän takia kokoomuksen nuorisojärjestö on teetättänyt Keskusta-kynnysmatot, jotka se lähettää kaikille hallituspuolueille puoluetoimistoihin.

– Keskusta on ollut nyt yli kaksi vuotta mukana mahdollistamassa sellaisen vasemmistohallituksen toimintaa ja politiikkaa, joka ei perustu todellisuuteen. Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon ja hallituksen budjettiesitys on 6,9 miljardia alijäämäinen jo valmiiksi valtavasta velkavuoresta huolimatta, Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula sanoo jäjestön tiedotteessa.

Kokoomusnuorten mukaan hallituksen toiminta valtion menojen suhteen on vastuutonta.

– Keskusta on kertonut olevansa vastuullisen taloudenpidon puolue. Silti se oli kevään puoliväliriihessä mukana tekemässä historiallista päätöstä menokehysten rikkomisesta. Jo Lipposen ja Niinistön ajoista voimassa ollut kehysmenettely on suojannut suomalaisia veronmaksajia vastuuttomilta päättäjiltä, ja nyt tämä menettely on käytännössä lopetettu vasemmistohallituksen toimesta, keskustan toimiessa hallituksen kynnysmattona, jatkaa Pajula.