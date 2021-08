Kokeilu alkaa: Tuhannet viisivuotiaat aloittavat esiopetuksen jo tänä vuonna

Kokeiluun osallistuu arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016–2017 syntynyttä lasta. Esiopetus on perheille maksutonta.

Kokeilussa mukana olevia kuntia on 15, ja kunnat on poimittu satunnaisotantana. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.