Jan Vapaavuori ottaa kantaa venäläisten olympiajatkoon: "Ehdot niin tiukat ettei Venäjä halua itsekään osallistua"

– Ei se tältä näytä. On totta, että kansainvälisillä lajiliitoilla on mandaatti päättää karsinnoista, mutta toisaalta KOK asetti niin tiukat ehdot suosituksissaan, että se on vähentänyt riskiä. Tilanne on epäselvä, se on auki ja eri lajeissa on kirjavia käytäntöjä. Toisaalta on selkeitä merkkejä siitä, että Venäjä itse kokee, että ehdot ovat niin tiukat, ettei se itsekään halua osallistua, Vapaavuori sanoi ja muistutti, että KOK on varannut mahdollisuuden linjata Venäjän osallistumisesta Pariisiin myöhemmin.