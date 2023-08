Koirille vuokrataan nyt oma aika metsään – tästä on kyse

– Se on ehkä se tärkein ja totta kai se, että pystyy viettämään omistajan kanssa laatuaikaa yhdessä.

Myös koirapuistoissa koirien on mahdollista nauttia vapaana liikkumisesta, mutta koirametsä eroaa koirapuistosta siinä, että se varataan ainoastaan omaan käyttöön.

– Ei ole pelkoa siitä, että tulisi muita koiria tai ihmisiä samaan aikaan. Tietysti on myös paljon suuremmat alueet missä juosta ja maasto on monipuolisempaa mitä koirapuistossa, Ala-Luoma kertoo.

Kaiken kokoiset koirat ovat tervetulleita

Tavallisessa metsässä koiran saa päästää irti vain maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla, mikä on ollut koiranomistajille ongelmallista, sanoo eläintenkouluttaja Janica Raudasoja Suomen eläinkouluttajat ry:stä.

– No onhan se ollut ongelmallinen, koska koirat tarvitsevat monipuolisesti erilaista liikkumista. Se on aika haastavaa, ellei ole todella iso oma aidattu piha ja puhumattakaan siitä, jos asuu vaikka kerrostalossa, Raudasoja sanoo.

Myös Raudasoja pitää erittäin tärkeänä sitä, että koirilla on mahdollisuus päästä toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistään.

– Se on ihan elinehto, että koirat pääsevät liikkumaan kaikissa askellajeissa. Ne pääsevät haistelemaan ja kaivamaan, ja ne saavat mahdollisuuden leikkiä, jos on sellaisia lajitovereita paikalla, Raudasoja kertoo.

Raudasojan mukaan on valtavan tärkeää, että koira saa olla metsässä ennen kaikkea rauhassa. Metsässäolo tarjoaa myös mahdollisuuden harjoitella rauhassa esimerkiksi luoksetuloa.

– Täällähän voi harjoitella tosi paljon erilaisia asioita. Tämä on hyvä paikka sosiaalistua ja voi tulla yöksi vaikka telttaretkelle.

Palaute koirametsästä on ollut positiivista, Ala-Luoma sanoo.

– Se on ollut mukava huomata, että täällä on kyllä koirat nauttinut. Olen saanut tosi paljon videoita ja kuvia iloisista koirista, jotka ovat täällä päässeet vapaana juoksemaan ja se on ollut todella palkitsevaa.