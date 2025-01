SM-liigapelin kohuviestiin reagoidaan – taustat selvitykseen: "Virhearvio"

Vaasan Sportin vieraskatsomon kyseenalainen lakana herätti pahennusta lauantaina Tampereella. Kotkapaitojen toimitusjohtaja Jonne Kemppainen kertoo MTV Urheilulle, että seura aikoo selvittää tempauksen taustat kannattajiensa kanssa.

Sport vieraili lauantaina Tampereen Nokia Arenalla Ilveksen vieraana. Ottelun aikana vieraskannattajien katsomoon levitettiin tifo eli lakana, jossa viitattiin selkeästi vuoden 1918 sisällissodan tapahtumiin. Tampereen taistelua pidetään sisällissodan käännekohtana, jossa kuoli lähes 3 000 ihmistä.

Lauantain ottelu oli Sport-kannattajille iso panostus, ja kotkapaitahenkisiä olikin paikalla runsaasti.

Vaasalaisseuran toimitusjohtaja Jonne Kemppainen on tietoinen katsomossa nähdystä lakanasta.

– Tänään on tarkoitus selvittää asian taustat. Emme kannusta viestimään tuollaista. Siinä on käynyt virhearvio, kun sitä on tehty.

Sportin kannattajayhteisö koostuu muutamasta eri ryhmästä. Kemppainen ei tiedä tässä vaiheessa, mikä taho on vastannut lakanan suunnittelusta.

– Kyllä tästä keskustelut käydään. Eilinen reissu oli kannattajille iso juttu, ja niissä voi jotain aina sattua, mutta sitten pitää ottaa oppia. Aina on ymmärrys aiemminkin löytynyt keskustelemalla.

Kemppainen ei pidä lauantain viestintää sopivana.

– Emme toivo tällaista jatkossa, Kemppainen päättää.

Sport-kannattajat eivät saaneet mukaansa juhlittavaa kaukalosta, sillä Ilves piti pisteet Tampereella 2–1-voitolla.