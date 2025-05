Kohuvalmentajalle NHL-pesti – avautui ex-pelaajansa karmeista kokemuksista paluupäivänään

Kolminkertainen Stanley Cup -voittaja Joel Quenneville on Anaheim Ducksin uusi päävalmentaja jääkiekon NHL:ssä. Seura tiedotti sopimuksesta torstaina.

Quennevillen, 66, saavutukset puhuvat puolestaan. Hän johdatti Chicago Blackhawksin mestaruuksiin vuosina 2010, 2013 ja 2015, ja on kerännyt päävalmentajana toiseksi eniten otteluvoittoja (969) NHL-historiassa.

Huimaan uraan mahtuu kuitenkin myös iso tahra. Quenneville erosi Florida Panthersin päävalmentajan paikalta syksyllä 2021, kun riippumattomassa tutkinnassa paljastui, että hän oli tiennyt muun Blackhawks-johdon tavoin joukkueen sisällä vuonna 2010 nousseista ahdistelusyytöksistä videovalmentaja Brad Aldrichia kohtaan, mutta ei ollut ryhtynyt tarvittaviin toimiin.

NHL antoi heinäkuussa 2024 Quennevillelle luvan etsiä töitä liigasta. Nyt ura jatkuu Anaheimissa.

– Tämä on upea päivä Anaheim Ducksille. Joel on todistetusti voittaja ja yksi NHL-historian parhaista valmentajista. Uskomme, että tämä on iso askel eteenpäin siinä, että meistä tulee jokavuotinen pudotuspelijoukkue, Ducksin GM Pat Verbeek totesi.

Verbeek lisäsi, että Ducks tutkinut kattavasti myös vuoden 2010 tapahtumia Blackhawksissa.

– Löydöksemme ovat linjassa Joelin näkemyksen kanssa siitä, ettei hän ollut täysin tietoinen tapahtumien vakavuudesta. On selvää, että Joel katuu syvästi sitä, ettei tiedustellut tuolloin enemmän asiasta, mutta hän on osoittanut kasvaneensa ihmisenä. Hän on ansainnut mahdollisuuden palata valmentajaksi.

Quenneville kertoi oppineensa aiemmista virheistään.

– Halusin aloittaa urani uudelleen tässä organisaatiossa, ja olen syvästi kiitollinen tästä mahdollisuudesta, Quenneville summasi.

Quenneville puhui myös vuoden 2010 tapauksesta ja syytökset tehneestä ex-pelaajastaan Kyle Beachista.

– Se, mitä tapahtui Kyle Beachille, oli karmeaa ja anteeksiantamatonta. Voin pahoin, kun kuulin, mitä oli tapahtunut. Jos olisin tiennyt, mitä tapahtui, olisin ryhtynyt pikaisiin toimiin.

Kanadalaisvalmentaja kertoi puhuneensa Beachin kanssa useasti, viimeksi torstaina. Hän oli pahoitellut saamattomuuttaan vakavan asian kanssa.

– Minun olisi pitänyt olla aggressiivisempi tuolloin.

Syksyllä 2023 myös toinen pelaaja teki vastaavanlaisia syytöksiä Aldrichista ja Blackhawksista.

Ducks antoi potkut päävalmentajalleen Greg Croninille huhtikuussa. Cronin ei pystynyt johdattamaan Ducksia pudotuspeleihin kahdella kaudellaan.